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الثلاثاء، 06-09-2022 04:57 م

اختتام الجلسات التدريبية لبرنامج القيادة في مديرية شباب الزرقاء

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الوكيل الإخباري- اختتمت في مركزي شباب وشابات الزرقاء النموذجي و شابات الرصيفة الجلسات التدريبية لبرنامج القيادة، والذي ينفذ بالشراكة ما بين وزارة الشباب وهيئة أجيال السلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) بمشاركة 25 شاباً وشابةً من أعضاء كل مركز من الفئة العمرية 15- 24 عاماً.

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ويهدف البرنامج إلى تمكين 900 شاب وشابة لتولي الأدوار القيادية في المجتمع الأردني؛ من خلال إدخال مفاهيم ومهارات القيادة وممارستها من خلال سلسلة من التدريبات الفردية والجماعية على نطاق البرنامج، ليصبح الشباب قادراً على قيادة وتطوير مبادراتهم ومشاريعهم الخاصة.


وتضمنت فعاليات البرنامج تنفيذ 6 جلسات تدريبية بواقع 3 ساعات لكل جلسة في موضوعات فن القيادة و الإدراك الذاتي والذكاء العاطفي، والافتراضات والمخاطر والخوف والثقة، وتحليل نقاط القوة والضعف في الشخصية، إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال والتواصل، وخلق الرؤيا والتعبير عنها ومشاركتها مع الآخرين، والنوع الاجتماعي وصنع القرار وحل المشكلات؛ حيث يتم بعدها الانتقال إلى المرحلة التالية التي تتضمن عقد فعالية واحدة على مستوى المحافظة لعرض أهم مخرجات الجلسات وقصص النجاح للمشاركين .

 

 

 




 

 


 

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