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الثلاثاء، 06-12-2022 04:51 م

أمسية شعرية لنزار اللبدي في المكتبة الوطنية

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الوكيل الإخباري - عبقت المكتبة الوطنية بالشعر، في أمسية أقيمت مساء أمس الاثنين، في قاعتها الرئيسية، قرأ بها الشاعر نزار اللبدي، مختاراتٍ من شعره.

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وفي الأمسية التي أدارها الزميل الصحفي محمود الداوود، ملقيًا الضوء على مزايا شعر اللبدي وسيرته، بما يشبه القراءة النقدية، قرأ الشاعر عددًا من قصائده التي امتازت بتتابع الصور والنبرة الخافتة.


واستذكر اللبدي في قصيدة بعنوان "مرتع القلب" سنين الشباب ودراسته في الجامعة الأردنية، وما خالجه من أحاسيس أملتها عليه زيارته لها بعد التخرج بسنين.


كما قرأ قصيدة "أيها الشاكي"، أضفى صدق المشاعر عليها، جماليات، كما لم تخلُ القصيدة من صور وتجلّيات ذات معانٍ رمزية وعميقة.

 




 

 


 

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