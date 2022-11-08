بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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بلغ عدد الفواتير التي تم تحميلها عبر تطبيق "فواتيري"، بعد إجراء السحب الأول نحو 130 ألف فاتورة، وفق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.وقالت الدائرة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق "فواتيري" بلغ 50 ألف شخص حتى الآن.وأضافت أن التطبيق متاح للتحميل من كافة المواطنين والمقيمين سواءً كانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين ممن ليس لديهم دخول تخضع للضريبة والتطبيق متاح أيضا لجميع الأعمار والفئات.ودعت الدائرة الأشخاص الذين رصدوا حالات رفض إصدار فاتورة شراء أو مقابل الحصول على خدمة ما، إعلام الدائرة عن هذه الحالات شريطة أن تكون من جهات ملزمة بإصدارها حيث تم توفير هذا الخيار على تطبيق "فواتيري" لتقديم المعلومات في حال رفض إصدار الفاتورة.وشددت على أن الهدف من إطلاق تطبيق "فواتيري" هو نشر ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز المواطنين للحصول عليها وكذلك لحث المكلفين الملزمين بإصدار الفاتورة بضرورة عدم التردد بإصدارها لكل مشترٍ ومتلقٍ خدمة بالإضافة للتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقي الخدمة وتحقيق العدالة الضريبية.وكانت الدائرة أجرت مؤخرا السحب الأول على عدد من الجوائز وشملت الجائزة العينية الأولى سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والجائزة النقدية الأولى قيمتها 25 ألف دينار بالاضافة إلى تقديم العديد من الجوائز الأخرى شملت أجهزة هواتف ذكية وشاشات تلفزيون وأجهزة إلكترونية وكهربائية وليرات ذهب وبطاقة مشحونة لشراء البنزين بقيمة 150 دينار و100 دينار.