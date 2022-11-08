الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

ايعاز هام من وزير الإدارة المحلية بشأن التجمعات السكانية الموجودة خارج التنظيم

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

13 ألف برميل يوميا واردات الأردن من نفط العراق خلال أكتوبر

صحة البلقاء تكشف مصدر اصابة شخص بجرثومة إي كولاي

محافظ عجلون: شهر على تجهيز البنية التحتية والطرق لتلفريك عجلون

اليمن .. اغتيال مستشار وزير الدفاع وأحد مرافقيه في مأرب

مذكرة تفاهم أردنية إماراتية إسرائيلية للاستمرار في دراسات جدوى المياه والطاقة

تعليق جميع نشاطات كرة اليد في المملكة حداداً على اللاعب العطاري

الثلاثاء، 08-11-2022 02:40 م

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

WhatsApp Image 2022-11-03 at 10.41.05 AM (1)


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بلغ عدد الفواتير التي تم تحميلها عبر تطبيق "فواتيري"، بعد إجراء السحب الأول نحو 130 ألف فاتورة، وفق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.اضافة اعلان


وقالت الدائرة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق "فواتيري" بلغ 50 ألف شخص حتى الآن.

وأضافت أن التطبيق متاح للتحميل من كافة المواطنين والمقيمين سواءً كانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين ممن ليس لديهم دخول تخضع للضريبة والتطبيق متاح أيضا لجميع الأعمار والفئات.

ودعت الدائرة الأشخاص الذين رصدوا حالات رفض إصدار فاتورة شراء أو مقابل الحصول على خدمة ما، إعلام الدائرة عن هذه الحالات شريطة أن تكون من جهات ملزمة بإصدارها حيث تم توفير هذا الخيار على تطبيق "فواتيري" لتقديم المعلومات في حال رفض إصدار الفاتورة.

وشددت على أن الهدف من إطلاق تطبيق "فواتيري" هو نشر ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز المواطنين للحصول عليها وكذلك لحث المكلفين الملزمين بإصدار الفاتورة بضرورة عدم التردد بإصدارها لكل مشترٍ ومتلقٍ خدمة بالإضافة للتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقي الخدمة وتحقيق العدالة الضريبية.

وكانت الدائرة أجرت مؤخرا السحب الأول على عدد من الجوائز وشملت الجائزة العينية الأولى سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والجائزة النقدية الأولى قيمتها 25 ألف دينار بالاضافة إلى تقديم العديد من الجوائز الأخرى شملت أجهزة هواتف ذكية وشاشات تلفزيون وأجهزة إلكترونية وكهربائية وليرات ذهب وبطاقة مشحونة لشراء البنزين بقيمة 150 دينار و100 دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e-coli

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

shutterstock_1026248248

صحة البلقاء تكشف مصدر اصابة شخص بجرثومة إي كولاي

يييييييصص

محافظ عجلون: شهر على تجهيز البنية التحتية والطرق لتلفريك عجلون

_122033307_fezcmlhxsaelz3r

مذكرة تفاهم أردنية إماراتية إسرائيلية للاستمرار في دراسات جدوى المياه والطاقة

subsidio-trabjadoras-hogar

تفاصيل صادمة.. تعذيب عاملات منازل من جنسية أجنبية في الأردن

يييييييييييييييييي

الأمطار تداهم مساكن مواطنين في الشونة الوسطى - فيديو

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

الضريبة توضح حول الفواتير التي ستدخل السحب الثاني على تطبيق فواتيري

WhatsApp Image 2022-10-20 at 8.25.43 AM

أبو علي يعلن أسماء الفائزين بجوائز تطبيق فواتيري

حسام-أبو-علي

أبو علي : الإصلاحات الضريبية لم تتضمن فرض ضرائب جديدة

WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

الضريبة توضح حول جوائز تطبيق فواتيري وموعد السحب

uiiZhsBV1YM0BNE5YYdMD3421srI8cpbrjOxFFlg

المياه: إصدار فواتير المياه شهريا سيخفض قيم الفواتير

62f206faa9a9f

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير