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السبت، 20-08-2022 10:42 ص

أمسية صيف عمان اليوم تجمع الطرب والعروض الفلكلورية

علم-الاردن-سارية


الوكيل الاخباري- تختتم، اليوم السبت، أمسيات مهرجان صيف عمان 2022 في حفل فني على خشبة مسرح حدائق الحسين، تحييه النجمة ديانا كرزون.

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وأحيا الفنانان سيف الصفدي ورامي شفيق، أمس الجمعة، الأمسية التاسعة للمهرجان بباقة من الأغاني الوطنية ووصلة من الطرب الأردني الأصيل.


وشارك في إحياء الأمسية العمانية فرقتا زها الموسيقية وحنين للفلكلور الأردني من خلال لوحات غنائية وموسيقية لاقت تفاعل جمهور المهرجان.


وفي الساحات المخصصة للأطفال تم تقديم فقرات (عرض الساحر، مسرحية "يحكى أن")، ومحطات الرسم على الوجوه، نفخ البالونات، إضافة إلى منطقة الفعاليات والأنشطة التفاعلية وسينما خارجية.


وتوفر أمانة عمان مواقف مجانية لزوار المهرجان ضمن محيط حدائق الحسين، وباصات لنقل الضيوف والزوار من بوابة حدائق الحسين إلى أماكن الأنشطة والفعاليات، علماً أن أمسيات المهرجان العمانية تقام مجاناً ويسودها الطابع الكرنفالي الثقافي والفني والترفيهي ولجميع الفئات العمرية .

 

 

 




 

 


 

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