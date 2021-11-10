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الأربعاء، 10-11-2021 07:30 م

أمسية موسيقية شبابية في مركز إربد الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد على مسرح مركز إربد الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، أمسية موسيقية شبابية للطلبة المشاركين في دورة العزف، وذلك ضمن برنامج "التدريب وبناء القدرات وتنمية المواهب الإبداعية" الذي تنفذه وزارة الثقافة.

وألقى مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة، مندوبا عن وزيرة الثقافة كلمة رحب فيها بجميع الحضور والمشاركين في الأمسية، مشيرا إلى أن هذه الأمسية جاءت ضمن مسابقة نظمتها مديرية ثقافة إربد خلال جائحة كورونا بعنوان "موهبتي من بيتي"، بدعم من صندوق الحسين للأبداع والتفوق في وزارة الثقافة.

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