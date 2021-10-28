الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

بريطانيا تسجل 165 وفاة و 39842 إصابة بفيروس كورونا

اصابات بحادث سير في اربد

الملك : تبادلت مع جونسون وجهات النظر

إربد: حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يعرض رؤيته للعمل السياسي

أوقاف إربد تحتفل بالمولد النبوي الشريف

توجه حكومي لتخفيف حدة الارتفاع العالمي لأسعار النفط على تسعيرة المحروقات للشهر المقبل

رسمياً .. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها

خطة مرورية جديدة للحد من الازدحام وسط الشونة الشمالية

اليمن.. التحالف العربي يعلن مقتل 95 حوثيا في مأرب

الخميس، 28-10-2021 09:52 م

أوقاف إربد تحتفل بالمولد النبوي الشريف

10202125172841796273630


الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف إربد الأولى اليوم الخميس احتفالًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في قاعة غرفة تجارة إربد، بحضور الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله عقيل الدعجة ومساعد محافظ إربد الدكتور خالد القرارعة وعدد من نواب المحافظة ومرتبات إفتاء الأمن العام وعلماء ودعاة ووجهاء من المحافظة.

وبين الدكتور الدعجة، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هو من الدين وإن لم يكن عبادة محضة فهو تقرب إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الحقائق واضحه في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي وداعيا إلى التمسك بالنهج النبوي والرسالة المحمدية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

e

الملك : تبادلت مع جونسون وجهات النظر

f

إربد: حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يعرض رؤيته للعمل السياسي

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

توجه حكومي لتخفيف حدة الارتفاع العالمي لأسعار النفط على تسعيرة المحروقات للشهر المقبل

7202140348193325818

خطة مرورية جديدة للحد من الازدحام وسط الشونة الشمالية

10202124204315868167778

السفير التونسي يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار متعلقة
222566_15_1629873601

فصل التيار الكهربائي في مناطق بالمملكة الخميس 14/ 10/ 2021 - اسماء

e

رئيس غرفة تجارة عمّان يطلب اجتماعا عاجلا بشأن البلاغ 46

قطف-وجني-ثمار-الزيتون

وزارة الزراعة لـ الوكيل: اطلاق موسم قطاف الزيتون الخميس القادم

ecf15187-2c32-46d7-98d4-adc8d716401a

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وغرفة تجارة المفرق

7202123161239927074077

يوم خيري لتفقد الأسر العفيفة بالأغوار الشمالية

كهرباء 3

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - اسماء