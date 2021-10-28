أوقاف إربد تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف إربد الأولى اليوم الخميس احتفالًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في قاعة غرفة تجارة إربد، بحضور الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله عقيل الدعجة ومساعد محافظ إربد الدكتور خالد القرارعة وعدد من نواب المحافظة ومرتبات إفتاء الأمن العام وعلماء ودعاة ووجهاء من المحافظة.



وبين الدكتور الدعجة، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هو من الدين وإن لم يكن عبادة محضة فهو تقرب إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الحقائق واضحه في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي وداعيا إلى التمسك بالنهج النبوي والرسالة المحمدية .

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