انطلاق مهرجان الوفاء للوطن وقائده بإربد

الوكيل الاخباري - انطلقت على مسرح مركز إربد الثقافي مساء اليوم الأحد، فعاليات مهرجان "الوفاء للوطن وقائد الوطن الدولي السادس"، والذي ينظمه منتدى حوران للثقافة والفنون، برعاية الشيخ أمجد الشرعة.



وخلال افتتاح المهرجان، ألقى رئيس منتدى حوران للثقافة والفنون إبراهيم الشبول، كلمة أشار فيها إلى التشاركية في الانتماء إلى هذا الوطن وقائده والاعتزاز بالقيادة الهاشمية المظفرة، مؤكدا "أننا جميعا جند أبي الحسين، وأن الولاء والانتماء للأسرة الهاشمية راسخ في الجذور ليس من اليوم، ولكن منذ انطلاق الرصاصة الأولى للثورة العربية الكبرى من جد آل هاشم الأطهار".

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