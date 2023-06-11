أمن الجسور: خطة لاستقبال 4500 حاج من حجاج الأراضي الفلسطينية خلال أيام

الوكيل الإخباري -

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قال مدير إدارة أمن الجسور العقيد الركن رأفت المعايطة إن جسر الملك الحسين سيستقبل خلال الفترة القادمة خلال موسم الحج لهذا العام ما يقارب 4500 حاج من حجاج الأراضي الفلسطينية منهم ما يقارب 4000 حاج ستوجهون إلى الديار المقدسة براً من جسر الملك حسين إلى الحدود الأردنية السعودية وما تبقى من الحجاج سيتم نقلهم من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي ليتم مغادرتهم جواً إلى المملكة العربية والسعودية .وأشار العقيد الركن المعايطة، خلال تصريحات عبر إذاعة الأمن العام، إلى أن قدوم الحجاج الفلسطينيين سيكون يومي الثالث والرابع عشر من حزيران الحالي بمعدل 60 حافلة يومياً ويوم السابع عشر من الشهر الحالي سيتم استقبال حوالي 23 حافلة، وستكون عودة الحجاج ما بين 28 إلى 30 حزيران الحالي .وأوضح أن إدارة جسر الملك حسين قامت بالتنسيق مع كافة المعنيين فيما يتعلق بالاستعدادات وطرق تفويج الحجاج إلى الجسر إضافة إلى وسائل نقلهم إلى الحدود الأردنية السعودية أو إلى المطار كما تم تنسيق عودتهم إلى الجسر ومن ثم إلى الأراضي الفلسطينية .وأكد العقيد الركن المعايطة أنه تم إعداد خطة من خلال إدارة أمن الجسور تتكون من مرحلة الاستعداد والتي تسبق قدوم الحجاج من حيث تجهيز كافة الكاونترات وزيادة الكوادر البشرية وتأهيل وتجهيز كافة القاعات والمرافق التي يحتاجها الحجاج بالإضافة لتعزيز الجسر بسيارات الإسعاف و توفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.