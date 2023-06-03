أول تعليق من محمد عبده على مشاركته في حفل زفاف الأمير الحسين - فيديو

الوكيل الاخباري - أعرب الفنان محمد عبده عن سعادته بالمشاركة في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الأميرة رجوة خالد آل السيف.

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وأكد عبده أن هذا الحفل يمثل شيئا كبيرا لأن الأردن و السعودية شعب واحد وقبيلة واحدة.



وأشار عبده إلى أن البروفة الأولى كانت الأساس لتقديم أداء جيد وصادق، معربا عن سعادته الكبيرة بالمناسبة السعيدة.



ويشار إلى أن الحفل حظي باهتمام إعلامي واسع، وبثته محطات التلفزيون المحلية والإقليمية والدولية على الهواء مباشرة.