الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

بلاغ مرتقب بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك

سوريا.. درعا توجه نداء لأبنائها في الخارج

الأمانة: تحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي الأسبوع القادم

إرادة ملكية سامية بترفيعات في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة

تحويل 7.5 ملايين دولار إضافية لمشروع يدعم إصلاح التعليم في الأردن

اعلان تعيين اعضاء هيئة تدريسية صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا

مدير الجمارك: مركز جمرك الدرة تعامل مع 548 ألف مسافر منذ مطلع العام

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الجيش الأوكراني يخرب خط أنابيب نقل الأمونيا في مقاطعة خاركوف

إصابتان بتدهور واصطدام مركبة على نزول صافوط - صور

الأربعاء، 07-06-2023 09:56 ص

مدير الجمارك: مركز جمرك الدرة تعامل مع 548 ألف مسافر منذ مطلع العام

648029613e8ee


الوكيل الإخباري- قال المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك جلال القضاة، إن مركز جمرك الدرة، الذي يربط بين الأردن والسعودية، تعامل مع 548 ألف مسافر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأضاف،  خلال تفقده الأربعاء المركز في العقبة، أن جمرك الدرة شهد حركة سياحية نشطة وحركة مسافرين، خاصة مع البدء بإطلاق مشروع نيوم في السعودية.

وأشار القضاة إلى أنه جرى اعتماد البطاقة الإلكترونيه وتطويرها لخدمة المسافر من جمرك الدرة والقادم إليه للتسهيل عليه،

وأكد أن البطاقة صُممت بناء على ربط إلكتروني مع الجانب السعودي، مشيرا إلى أنها تسهم في تسريع إجراءات المسافرين وتأتي ضمن خطوة للتحول الإلكتروني في إنجاز المعاملات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عطلة

بلاغ مرتقب بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك

UKXFUfKGlquegBfpScGAWajsAXDfIQs9wjb85Gjy

الأمانة: تحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي الأسبوع القادم

إرادة ملكية

إرادة ملكية سامية بترفيعات في الأجهزة الأمنية

المدارس

تحويل 7.5 ملايين دولار إضافية لمشروع يدعم إصلاح التعليم في الأردن

resize

اعلان تعيين اعضاء هيئة تدريسية صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا

0L5A1485 - Copy

الأردن يستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية بمنظمة السياحة العالمية

أخبار متعلقة
ملخص_عن_مرض_الحساسية

%35 من الأردنيين يعانون من الحساسية

520232373557793767315

البلقاء التطبيقية تشارك بمعرض التعليم الجامعي بالسعودية

5474

السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

vij0R

من هي والدة الأميرة رجوة آل سيف؟

333

صور وفيديو .. ماذا كُتب على فستان حناء رجوة آل سيف؟

w

وزير الزراعة يلتقي عددا من الجمعيات السعودية التعاونية