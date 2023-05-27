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السبت، 27-05-2023 11:11 ص

من هي والدة الأميرة رجوة آل سيف؟

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الوكيل الإخباري - تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، البحث عن والدة الأميرة رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حيثُ اشتهرت والدة الأميرة رجوة آل سيف بعد حفلة حناءها التي عقدت في قصر زهران بعمّان، لحضور عدد من الشخصيات المهمة وأقارب العائلة الملكية، وعدد من النجمات الأردنيات كالفنانة نداء شرارة وديانا كرزون.

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كما ازداد بحث الجمهور في الوطن العربي وخاصة الأردني والسعودي، عن والدة الأميرة رجوة آل سيف عزة السديري، بعد مشاهدتها في حفلة العشاء الخاصة بالأميرة رجوة، حيثُ ظهرت في ثوب جميل حاز على إعجاب الجميع، بسبب ركازته وأناقته المميزة، كذلك رجوة آل سيف والملكة رانيا والأميرة إيمان والأميرة سلمى.

 

والدة الأميرة رجوة آل سيف هي عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري تقيم في الرياض - السعودية ، ديانتها مسلمة وتحمل الجنسية السعودية


بلغت والدة رجوة آل سيف عزة السديري العقد الخامس من عمرها.

تعد عزة السديري والدة رجوة آل سيف أحد أميرات المملكة العربية السعودية، حيثُ والدها الأمير نايف بن عبدالعزيز أحمد السديري، وجدها عبدالعزيز أحمد السديري هو خال الأمراء والملوك السعوديين.


تزوجت عزة السديري والدة رجوة آل سيف من خالد بن مساعد آل سيف.
أنجبت والدة الأميرة رجوة آل سيف عزة السديري 4 أبناء ولدين وبنتين، وهم: الأميرة رجوة آل سيف، ودانا آل سيف، وفيصل آل سيف، ونايف آل سيف.

ترجع أصول عائلة السديري إلى قبيلة البدارين من الدواسر في السعودية، وقيل أيضاً أن أصولهم عدنانية ولكن اختلطوا مع الدواسر، والتي تنسب إلى بدران بن زيد وهي واحدة من أقدم القبائل نسباً في السعودية.

 

وكالة سوا الاخبارية

 

 

 




 

 


 

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