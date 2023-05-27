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السبت، 27-05-2023 07:56 م

البلقاء التطبيقية تشارك بمعرض التعليم الجامعي بالسعودية

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الوكيل الاخباري - شاركت جامعة البلقاء التطبيقية في معرض التعليم الجامعي الدولي في جدة بالسعودية.

وجاءت المشاركة ضمن سعي الجامعة للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، ذات العلاقة ببرامجها العلمية والتعليمية والترويج لمؤسسات التعليم العالي الأردنية وتخصصات الجامعة التي تحاكي مهن المستقبل ومتطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والتعليم التقني الذي تمتاز به.

ومثل البلقاء التطبيقية في المعرض الدولي الدكتور زكريا العطيات مدير وحدة القبول والتسجيل (المسجّل العام للجامعة).

وعرض الدكتور العطيات إيجازا عن الجامعة وما تتميز به من التعليم التقني والتطبيقي والتخصصات المتوفرة فيها.

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