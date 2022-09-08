أمن الدولة: الأشغال المؤقتة 8 سنوات بحق أحد مروجي المخدرات

الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسه وعضوية القاضين المقدم الدكتور أيمن العموش والرائد ثامر القطيفان بوضع أحد مروجي المواد المخدرة في منطقة الزرقاء/ عوجان بالاشغال المؤقته لمدة ثمان سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار والرسوم.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن المحكمة الخميس، فإنه في الوقائع التي خلصت المحكمة وارتاح له ضميرها وقنعت بها، وجدت أن المتهم من مروجي المواد المخدرة على متعاطيها في منطقة عرجان وقد تم تكليف احد افراد مكافحة المخدرات لتمثيل دور المشتري من المتهم من امام منزله في ذات المنطقة في الوقت الذي كان يتواجد فيه فريق من مكافحة المخدرات يراقب المتهم اثناء قيامه بعمليات ترويج المواد المخدرة وعند قيام المتهم بتسليم المواد المخدرة لافراد الادارة واكتشاف المتهم ذلك بادر باطلاق العيارات النارية تجاههم الا ان الفريق الخاص من رجال المكافحة تمكن من إلقاء القبض عليه وإحالته لمحكمة أمن الدولة، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة بحقه.

