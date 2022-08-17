أمن الدولة: حبس 3 أشخاص 10 سنوات حاولوا تهريب المخدرات عبر البريد الأردني

الوكيل الاخباري-

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قرَّرت محكمة أمن الدَّولة برئاسة المقدَّم القاضي العسكري عامر الهلسة وعضوية القاضيين المقدم الدكتور أيمن العموش والرائد ثامر القطيفان، وضع ثلاثة أشخاص بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار بعد إدانتهم باستيراد مادة البرجابالين المخدرة من إحدى الدول العربية.وبين قرار التَّجريم الصَّادر عن المحكمة، اليوم الأربعاء، إنَّ المحكمة خلصت إلى أنَّ اقتنعت بوجود الرغبة لدى المُدانين الثلاثة باستيراد المواد المخدرة من إحدى الدول لغايات الاتجار بها في الأردن، والتقى المدانان الثاني والثالث بالأول وعرض المدان الثاني على الأول بأن يقوم بمساعدتهم باستيراد المواد المخدرة مقابل مبلغ مالي قيمته 500 دينار.وبين القرار أنَّ المدانين الثلاثة قاموا بكامل إجراءات استيراد المواد المخدرة من حيث طلب المادة باسم المدان الأول عن طريق الانترنت ودفع ثمنها على أن يقوم باستلامها من البريد الأردني حال وصولها.وأشار القرار إلى وصول المادة المخدرة بالبريد في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وفي بداية شهر تشرين الثاني من العام الماضي وصلت معلومة لإدارة مكافحة المخدرات بهذا الخصوص وتمَّ التحرك من قبلهم إلى مبنى البريد الأردني وتم ضبط الطرد الذي يحمل المادة والتي هي عبارة عن مادة مطحونة من البرجابالين.