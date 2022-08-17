الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

فتى الزرقاء صالح يتحدث عن حلمه بعد نجاحه بالتوجيهي

الأربعاء، 17-08-2022 04:29 م

أمن الدولة: حبس 3 أشخاص 10 سنوات حاولوا تهريب المخدرات عبر البريد الأردني

Untitled-1-368


الوكيل الاخباري- قرَّرت محكمة أمن الدَّولة برئاسة المقدَّم القاضي العسكري عامر الهلسة وعضوية القاضيين المقدم الدكتور أيمن العموش والرائد ثامر القطيفان، وضع ثلاثة أشخاص بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار بعد إدانتهم باستيراد مادة البرجابالين المخدرة من إحدى الدول العربية.اضافة اعلان


وبين قرار التَّجريم الصَّادر عن المحكمة، اليوم الأربعاء، إنَّ المحكمة خلصت إلى أنَّ اقتنعت بوجود الرغبة لدى المُدانين الثلاثة باستيراد المواد المخدرة من إحدى الدول لغايات الاتجار بها في الأردن، والتقى المدانان الثاني والثالث بالأول وعرض المدان الثاني على الأول بأن يقوم بمساعدتهم باستيراد المواد المخدرة مقابل مبلغ مالي قيمته 500 دينار.

وبين القرار أنَّ المدانين الثلاثة قاموا بكامل إجراءات استيراد المواد المخدرة من حيث طلب المادة باسم المدان الأول عن طريق الانترنت ودفع ثمنها على أن يقوم باستلامها من البريد الأردني حال وصولها.

وأشار القرار إلى وصول المادة المخدرة بالبريد في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وفي بداية شهر تشرين الثاني من العام الماضي وصلت معلومة لإدارة مكافحة المخدرات بهذا الخصوص وتمَّ التحرك من قبلهم إلى مبنى البريد الأردني وتم ضبط الطرد الذي يحمل المادة والتي هي عبارة عن مادة مطحونة من البرجابالين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
6d4e8479-627c-48d5-ab96-7e55dd2ae175

الأمن: اشتباك مُسلح مع تجار مخدرات في الزرقاء