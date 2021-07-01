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الخميس، 01-07-2021 08:12 ص

لليوم الخامس

أمن الدولة تستكمل النظر في قضية الفتنة اليوم

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محكمة أمن الدولة


الوكيل الإخباري - تعقد محكمة أمن الدولة، الخميس، جلستها الخامسة في "قضية الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

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المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، قال في وقت سابق ، إن "المحكمة ستصدر قرارها بقبول أو رفض طلب الاستماع لشهود في الجلسة الخميس".


وأضاف أن "هيئة الدفاع قدمت الأربعاء بيانات تتضمن أسماء عدد من الشهود".


وقدّمت هيئة الدفاع الأحد الماضي، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد العفيف، مشيرا إلى أن "الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة".


المحكمة، أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بـ"قضية الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.


وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.


واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهمين ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.


 




 

 


 

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