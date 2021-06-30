الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 02:46 م

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

فتنة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - رفعت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلستها في قضية "الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، إلى يوم غد الخميس.

اضافة اعلان


المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، قال أن "المحكمة ستصدر قرارها بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود في جلسة الخميس".


وقدّمت هيئة الدفاع الأحد الماضي، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد العفيف، مشيرا إلى أن "الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة".


المحكمة، أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعال

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

5

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

3202129133623763533576

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

27872_large

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

620213093910542071749

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

فراية

وزير الداخلية : تمديد دوام معبر جابر

أخبار متعلقة
محكمة

أمن الدولة تقضي بسجن شخصين 12 سنة لتهريبهما مادة مخدرة

من

' قضية الفتنة' .. هيئة الدفاع تقدم إفادتها الخطية اليوم

امن

استكمال النظر في قضية الفتنة اليوم

10000000

تحويل عوض الله والشريف حسن آل هاشم إلى محكمة أمن الدولة

لقاح

المملكة تتسلم 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الليلة

305909_56_1613463724

تعليمات للقادمين من السعودية إلى الأردن