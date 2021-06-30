رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

الوكيل الإخباري - رفعت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلستها في قضية "الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، إلى يوم غد الخميس.

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المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، قال أن "المحكمة ستصدر قرارها بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود في جلسة الخميس".



وقدّمت هيئة الدفاع الأحد الماضي، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد العفيف، مشيرا إلى أن "الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة".



المحكمة، أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.