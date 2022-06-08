أموال الضمان: الموجودات ستتجاوز الـ13 مليار دينار في منتصف العام الحالي

الوكيل الإخباري - قالت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، الأربعاء، إن موجودات الصندوق "ستتجاوز الـ 13 مليار دينار في منتصف العام الحالي، متوقعة أن يفوق الرقم الـ 15 مليار دينار خلال 5 سنوات.

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وأوضحت السقاف أن الموجودات حتى 31 آذار الماضي، كانت 12.7 مليار دينار، وأؤكد أنها ستتجاوز 13 مليار دينار في نصف السنة.



وتابعت: "نحن متوقعون خلال 5 سنوات أن تفوق (الموجودات) الـ 15 مليار دينار حسب التوقعات الاستثمارية".