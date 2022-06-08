الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطلافحة ومراد وعمرو

اجتماع مرتقب يجمع النواب مع الحكومة وخبراء حول أسعار المحروقات

أموال الضمان: الموجودات ستتجاوز الـ13 مليار دينار في منتصف العام الحالي

الأردن والكويت يوقعان اتفاقية تمويل للتعليم بقيمة 38.3 مليون دولار

الأمم المتحدة: ندعم رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

الخرابشة تعليقا على رفعات البنزين: ارتفاع المحروقات واقع لا بُدَّ من التعامل معه

الصحة: لم تجرى فحوصات لأي حالات مشتبه باصابتها في جدري القرود

محمود عباس يثير التساؤلات عن حالته الصحية جراء كلمة صوتية له

تحويل ملف "قضية التحرش " في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

مواطن يضرب معلما بالعصا في المفرق والتربية توضح

الأربعاء، 08-06-2022 02:56 م

أموال الضمان: الموجودات ستتجاوز الـ13 مليار دينار في منتصف العام الحالي

e1dbccc6-d0fa-4a60-b935-53756b17c676


الوكيل الإخباري - قالت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، الأربعاء، إن موجودات الصندوق "ستتجاوز الـ 13 مليار دينار في منتصف العام الحالي، متوقعة أن يفوق الرقم الـ 15 مليار دينار خلال 5 سنوات.

اضافة اعلان


وأوضحت السقاف أن الموجودات حتى 31 آذار الماضي، كانت 12.7 مليار دينار، وأؤكد أنها ستتجاوز 13 مليار دينار في نصف السنة.


وتابعت: "نحن متوقعون خلال 5 سنوات أن تفوق (الموجودات) الـ 15 مليار دينار حسب التوقعات الاستثمارية".


وتحدثت عن القيام بـ دراسات جدوى اقتصادية في منطقة المدورة حتى نزرع وبدعم حكومي لسعر الأراضي وسعر المياه، وبناء عليه تم استئجار 30 ألف دونم ويتوقع أن العائد يفوق 12%. ( المملكة) 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
0HPltfq4hhRFr8vnx1elAVtOZRmUch9DiwssEWzm

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطلافحة ومراد وعمرو

WhatsApp Image 2022-06-08 at 2.27.56 PM (1)

تقليد كبار ضباط الأمن العام رتبهم الجديدة

image (60)

بحث إنشاء محطة Drive Thru للترخيص في السلط

1654685298550

قراءة في الجمعية الفلسفية لكتاب المثقفون في الحضارة العربية

image

الصحة: لم تجرى فحوصات لأي حالات مشتبه باصابتها في جدري القرود

جججججججججججججججج

تحويل ملف "قضية التحرش " في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

أخبار متعلقة
52a36314-86a2-40ba-bb39-805364017a7a

أموال الضمان: مشروع زراعي استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن