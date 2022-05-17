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الثلاثاء، 17-05-2022 12:32 م

أموال الضمان: مشروع زراعي استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن

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الوكيل الإخباري - زار وفد من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يضم أعضاء من مجلس الاستثمار بالإضافة الى عدد من مدراء وموظفي الصندوق وممثلين من شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية موقع المشروع الزراعي في منطقة المدورة جنوب المملكة. 

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وقال صندوق الاستثمار في بيان صحفي بأن المشروع يعتبر باكورة استثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي ويقام على مساحة 30 ألف دونم وبقيمة كلية تبلغ 13 مليون دينار. وتتم إدارة المشروع من قبل شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي قام صندوق الاستثمار بتأسيسها نهاية عام 2020. 


وأكد الصندوق بأن المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل سيساهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة، حيث تضمنت المرحلة الأولى للمشروع أعمال تطوير البنية التحتية والانشائية، وزراعة نحو 8 آلاف دونم بمحاصيل القمح والشعير والأعلاف الحيوانية، ومن المرجح أن يبدأ حصاد محصول القمح نهاية شهر أيار الجاري. 


وبناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لضمان تحقيق عائد مجدي ضمن مستويات المخاطر المقبولة وبما يتوافق مع السياسة الاستثمارية للصندوق، سيتم النظر في امكانية التوسع في الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي وخلق قيمة مضافة لبعض المنتجات الزراعية عبر تحويلها وتصنيعها لمنتجات غذائية، بالاضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث الزراعية لخلق أنظمة زراعية مستدامة وتطوير البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في القطاع الزراعي. 


هذا وتعتمد ادارة وتنفيذ المشروع على الخبرات والكفاءات الأردنية المتوافرة في الشركة، بالاضافة الى الشراكة مع مستثمرين محليين في القطاع الزراعي وبدون منافسة لصغار المزارعين ويأتي اقامة هذا المشروع تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية للصندوق للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام ولزيادة استثمارات الصندوق في الاقتصاد الاخضر، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية ومن أبرزها القمح. 


 




 

 


 

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