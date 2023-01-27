أمينا عمان والرياض يؤكدان أهمية تعزيز آفاق التعاون بمجالات العمل البلدي

الوكيل الاخباري - أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأمين منطقة الرياض سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أهمية تعزيز آفاق التعاون بين مدينتي الرياض وعمان بما يخدم تحقيق التنمية في مجالات العمل البلدي.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سمو أمين منطقة الرياض، وأمين عمان والوفد المرافق المشارك في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض والذي عرض خلاله الشواربة البيئة الاستثمارية في عمان من خلال شركة رؤية عمان للاستثمار، وأهمية التشاركية مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية للمدينة. وكشف من خلال جلسات الملتقى أن أصول الأمانة القابلة للاستثمار في عمان تقدر قيمتها بنحو مليار و500 مليون دولار .