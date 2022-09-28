أمين عام سلطة وادي الأردن تلتقي مزارعي دير علا

الوكيل الاخباري - التقت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، في ديرعلا اليوم الأربعاء، جمعيات مستخدمي المياه، وعددا من مزارعي اللواء، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، خاصة تهالك الطرق، وترخيص المباني المقامة على الوحدات الزراعية، وطلبات تخصيص وحدات سكنية.



وقالت المحاسنة، إن الأمن الزراعي يرتبط ارتباط وثيقا بالأمن المائي، وإن الأغوار سلة الغذاء الأردني وواجب الجميع المحافظة على رقعتها الزراعية، ووقف الزحف العمراني عليها، مشيرة إلى إجراءات تعمل عليها السلطة لحماية الوحدات الزراعية من البناء العشوائي وذلك بتوفير وحدات سكنية لابناء اللواء.

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