أمين عمّان : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

الوكيل الاخباري - قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ والتطبيق ووفق برنامج زمني واضح ومؤشرات قياس على مستوى المشاريع.



وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة"، أن الاستراتيجية وضعت للأعوام الخمس المقبلة، وهي أيضا لمدة 10 سنوات فيما يتعلق بالنقل العام.



وأشار الشواربة إلى أن "الاستراتيجية محورها المواطن الأردني وتقديم أفضل الخدمات له، وإعدادها ارتكز على مدخلات رئيسية، أولا التوجيهات الملكية وثانيا الأهداف الوطنية التي أعلنتها الحكومة، وثالثا أهداف التنمية المستدامة العالمية".

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