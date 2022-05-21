وزير الزراعة يتفقد مشاريع ريادية في الرمثا

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، عددا من المشاريع الريادية الممولة من مؤسسة الإقراض الزراعي في لواء الرمثا بمحافظة إربد.



وزار الحنيفات، خلال جولته في المحافظة، مصنعاً لمادة القشطة ممولا بقرض دون فائدة ويحقق توسعا تسويقيا واضحا، وتفقد عددا من المحاصيل الزراعية كالفراولة والبطاطا والثوم والجزر، حيث التقى عددا كبيرا من المزارعين، واستمع الى أهم التحديات وسبل التوسع في هذه الزراعات.

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