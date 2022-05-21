السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
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أنشطة وورش شبابية في الأغوار الشمالية

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السبت، 21-05-2022 11:33 م

أنشطة وورش شبابية في الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب المنشية" بلواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان "المحفظة الإلكترونية والاستخدام الآمن"، بمشاركة مجموعة من أعضاء المركز.

وتحدث المدرب محمد عواد ، عن المحافظ الإلكترونية المعتمدة في الأردن من قبل البنك المركزي، وكيفية إنشاء حساب للمحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول والخدمات التي تقدمها المحافظ الإلكترونية كالإيداع والسحب والوصول إلى جميع الخدمات المالية وغيرها من الخدمات عن طريق الهاتف أو الإنترنت.

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