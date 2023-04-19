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الأربعاء، 19-04-2023 04:13 م

أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الرابع

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأربعاء، المجلس العلمي الهاشمي الرابع بعنوان: "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني- حجة الإسلام - الإمام النووي"، في صحن مسجد الفيحاء بإربد.

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وتناول الدكتور عبد الرؤوف بني عيسى من جامعة العلوم الإسلامية في المجلس الذي حضره مندوب المحافظ عمر القضاة، ومدير أوقاف إربد الثانية عبد السلام نصير، حياة العالم الورع الأمام النووي وسيرته ونشأته ومؤلفاته ودوره المهم في إثراء وتفسير العلوم الشرعية.


وثمن الدكتور محمد ربابعة مدرس في كلية الشريعة بجامعة اليرموك، دور وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني للكراسي العلمية في إبراز دور العلماء وبيان مقاصدهم وأهدافهم النبيلة لتحقيق الجوانب العلمية التربوية المرجوة، مبينا مناقب حياة الإمام النووي ودوره الفذ في إحياء علوم الدين وجهده الكبير في الارتقاء بفكر الأمة.


 




 

 


 

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