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اختتام أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية

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جانب من المؤتمر
 
السبت، 10-05-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت، أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية "JoDerm" بمشاركة من أطباء الجلدية والتجميل في الأردن والدول العربية الشقيقة، إلى جانب متحدثين دوليين وضيوف من نخبة المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور أيمن القعقاع، إن المؤتمر هذا العام تميز بالتعاون المثمر مع الجمعيات المتخصصة في طب الجلدية من الدول العربية الشقيقة، ما أسهم في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العلمي والمهني على مستوى الإقليم.


وأكد استمرار الجمعية في دعم البحث العلمي والتطوير المهني، وعقد المؤتمرات والأيام العلمية التي تعزز تبادل الخبرات بين الأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم.


وشهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 700 طبيب ومتخصص في الأمراض الجلدية، برنامجا علميا ثريا تناول أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، والتقنيات الحديثة المتبعة في الإجراءات التجميلية غير الجراحية، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لا سيما ما يتعلق بمقاومة الفطريات الجلدية والإجراءات التنظيمية والتعديات على اختصاص الجلدية والتجميل.


وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون الإقليمي والدولي في المجال الأكاديمي والتعليمي، مشيدين بالدور الريادي للجمعية ممثلة للأردن في احتضان هذه الفعالية العلمية رفيعة المستوى، والتي تسهم في تطوير الممارسة الطبية ورفع كفاءة الأطباء.

 
gnews

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