أوقاف اربد الثانية تبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - بحث مدير أوقاف أربد الثانية عبد السلام نصير مع عدد من الأئمة والوعاظ والمؤذنين والإداريين في المديرية، عددًا من القضايا والمتطلبات لتوفير كل سبل الراحة والأمان للمصلين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأكد نصير خلال الاجتماع اليوم الخميس، أهمية تضافر الجهود في سبل توفير الراحة للمصلين، للصلاة وقراءة القرآن والاستماع لدروس الوعظ والإرشاد، مشيرًا إلى دور الإمام والواعظ في بث الحس الإيماني والتركيز في الخطاب الديني على ما يجمع ويألف القلوب ويرصف الصفوف وتهيئة الأجواء التي تعين على طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

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