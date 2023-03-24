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الجمعة، 24-03-2023 12:01 م

أول أفواج بعثة جلالة الملكة رانيا العبدالله لأداء العمرة يغادر أرض الوطن

مكة٢


الوكيل الاخباري - غادر اليوم الجمعة الفوج الأول من بعثة جلالة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية.

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وتضم البعثة، التي قسمت على خمسة أفواج بالطائرة، 500 سيدة من
من جميع محافظات المملكة من أسر الشهداء والمتقاعدات والعاملات العسكريات والناشطات في خدمة المجتمع، المستفيدات من الجمعيات الخيرية، والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المتطوعين والمتطوعات.


وستنطلق أفواج البعثة تباعاً، وتكون مدة الإقامة لكل فوج 3 أيام و 4 ليالي، فيما تم تحديد الخامس من الشهر المقبل آخر يوم لعودة المشاركات في آخر فوج من البعثة.

 




 

 


 

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