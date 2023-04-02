أول إجراء في الأردن بشأن فطر "كانديدا أوريس" القاتل

الوكيل الإخباري - أوصى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بإدراج فطر "كانديدا أوريس" ضمن أنظمة الرصد الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، وخاصة في المستشفيات.

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ودعا المركز إلى تطبيق إجراءات ضبط العدوى بدقة في المستشفيات، ورفع الوعي لدى الكوادر الصحية العاملة فيها باعتبارهما من أفضل السبل لحماية المرضى من العدوى والتأكيد على أهمية الالتزام بالسياسات والبروتوكولات المتبعة في مكافحة مقاومة المضادات.



ولفت النظر إلى أن هذا النوع من الفطريات "كانديدا أوريس" غير مدرج على أنظمة الرصد الوطني، علما بأنه لم يُبلّغ عن أي حادثة عدوى في المستشفيات بسبب هذا النوع من الفطريات في الأردن؛ وبناء على ذلك فإن من المتوقع أن تكون خطورة انتشار العدوى منخفضة حتى اليوم.



وأوصى المركز بالتأكيد على مهام ومسؤوليات المعنيين من ضباط ارتباط ضبط العدوى فيما يخص الوقاية من العدوى داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية، إضافة إلى تكثيف إجراء الدورات التدريبية والتثقيفية للكوادر الصحية حول برامج رصد العدوى المكتسبة في المستشفيات، وطرق كسر حلقة العدوى بالإضافة إلى تعريف الحالة وطرق اكتشافها والتبليغ عنها.



وأكّد أن العدوى بالفطريات التي تُسّمى بـ"كانديدا أوريس" (Candida Auris)، والتي تم انتشارها في المرافق الصحية بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا، وتداولتها العديد من وسائل الإعلام العالمية، لا تشكّل خطورة على المجتمع والصحة العامة، وإنما قد تشكّل خطورة على المرضى ذوي الاختطار الصحي العالي من الأشخاص المقيمين لفترة طويلة داخل المستشفيات ويحتاجون لإجراء بعض التدخلات الطبية مثل استخدام أجهزة التنفس والقسطرة الوريدية المركزية والقسطرة البولية.



وارتفع عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم في الولايات المتحدة بـ"كانديدا أوريس"، مؤخرا، بمعدل ينذر بالخطر، منذ أن تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2016 من خلال نظام الإنذار المعمول به في المستشفيات.



ويتابع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية باستمرار الوضع الوبائي المحلي والإقليمي والعالمي وأية مستجدات، ومن ضمنها ما انتشر مؤخرا عن هذا النوع من الفطريات، حيث صنفت منظمة الصحة العالمية بأن مسببات الأمراض الفطرية تشكّل تهديدا كبيرا للصحة العامة بسبب أنها أصبحت شائعة بشكل متزايد ومقاومة للعلاج وخاصة بين الفئات ذات الاختطار العالمي.



ويعدّ فطر "كانديدا أوريس" الذي اكتشف قبل 10 سنوات فقط، أحد الميكروبات الخطرة التي تنتشر داخل المستشفيات على مستوى العالم من خلال ملامسة الأسطح أو المعدات البيئية الملوثة، أو من شخص مصاب إلى آخر أو عن طريق الأيدي الملوثة.



وتفشّى هذا النوع من الميكروبات في مناطق متعددة من العالم، وتشير أبحاث أجريت حديثا إلى أن التغيّرات المناخية قد تكون وراء الزيادة في الانتشار، وقد اكتسبت الاسم أوريس من الكلمة اللاتينية وتعني الأُذن.



وطالبت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بضرورة وجود فهم أفضل لهذا الميكروب "كانديدا أوريس"؛ لتقليل المخاطر وتحديد الأشخاص ذوي الاختطار العالي، والإجراءات الضرورية للحدّ من الانتشار.



و"كانديدا أوريس" هو نوع من الفطريات الميكروبية التي تنتقل من خلال العدوى بين البشر وقد اكتشف ذلك الفطر لأول مرة في القناة الأذنية لمريض ياباني في مستشفى طوكيو لرعاية المسنين في عام 2009.



وفي أغلب الأحيان تعيش فطريات "كانديدا أوريس" على الجلد دون أن تسبب أية أعراض مرضية، لكن بإمكانها أن تسبب مرضا عند انخفاض المناعة أو عند دخول الميكروب إلى الدورة الدموية أو الرئتين داخل الجسم والتي قد تشكل خطورة على حياة الإنسان بسبب مقاومة الميكروب للأدوية المضادة للفطريات.



وأوضح المركز أهمية أخذ الحيطة والحذر من الإصابة بهذه العدوى من قبل الجهات المعنية؛ بسبب ارتفاع أعداد الوفيات في حالة العدوى بنسبة 30- 60 بالمئة من المرضى المصابين، كما أنه من الصعب تشخيص الميكروب.



وفيما يتعلق باحتمالية أن يصاب شخص ما بالعدوى بكانديدا أوريس إذا سافر إلى بلاد ينتشر فيها المرض، أشار المركز إلى أنه من غير المحتمل أن يؤدي السفر الروتيني إلى هذه البلدان للإصابة بالعدوى؛ حيث إن العدوى تتم بين المرضى ذوي الاختطار العالي الذين يتلقون العلاج في المستشفيات لفترة طويلة.



وانتشر فطر كانديدا أوريس بمعدل ينذر بالخطر في مرافق الرعاية الصحية بالولايات المتحدة في 2020، وقد ارتفع عدد الحالات السريرية إلى ثلاثة أضعاف ووصل إلى 1471 حالة في عام 2021، وتشكّل العدوى بكانديدا أوريس تهديدا بسبب مقاومتها لمضادات الميكروبات؛ ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.