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الأحد، 12-03-2023 10:15 ص

أين سيقام حفل زفاف الأميرة إيمان اليوم ؟

هههه


الوكيل الإخباري - يقام في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس وذلك في بيت الاردن (قصر جلالة الملك) حيث سيبث عبر قناتي المملكة والتلفزيون الأردني والمنصات الرقمية الرسمية

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وكانت جلالة الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغانٍ تراثية وشعبية أردنية.


وفي الخامس من تموز عام 2022 ، جرت خطوبة سمو الأميرة إيمان على السيد جميل، بحضور عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.


 




 

 


 

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