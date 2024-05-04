السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حريق في مجمع تجاري بعمان وتحويل السير بمنطقة دوار الداخلية - صورة

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السبت، 04-05-2024 05:57 م

حريق في مجمع تجاري بعمان وتحويل السير بمنطقة دوار الداخلية - صورة

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تنوه ادارة السير إلى وقوع حريق داخل مجمع تجاري يقع على شارع الملكة نور/ ما بعد نفق المخابرات باتجاه الدوار الرابع ، مما ادى لازدحام مروري على الطريق تم على أثره تحويل السير القادم من جهة دوار الداخلية باتجاه صحن دوار المخابرات ومنعه باتجاه الدوار الرابع ، وتحويل السير عن حرم الدوار الرابع باتجاه الدوار الثالث منعاً باتجاه المخابرات.

علماً انه جاري العمل على تسيير حركة المركبات، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .. 

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