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الأربعاء، 28-04-2021 02:45 م

لعدم مراعاة أدنى الاشتراطات الصحية

إتلاف دواجن مجهولة المنشأ في الزرقاء

دواجن
توضيحية


الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المناطق– فرع الزرقاء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة أتلفت كمية من الدواجن المخالفة قدرت بـنحو 400 كغم بما في ذلك دواجن كاملة ومسحبة مجهولة المنشأ.

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وجاء في بيان المؤسسة وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أنه بعد قيام أصحاب العلاقة بذبحها وتسحيبها وحفظها في أكياس نفايات داخل خيمة (بسطة) على الشارع العام في الزرقاء دون مراعاة أدنى الاشتراطات الصحية مما أدى إلى تغير ملحوظ في لون الدجاج ورائحته، لافتاً إلى أنه تمت عملية الإتلاف بشكل فوري ووفقا للإجراءات القانونية المعتمدة من قبل المؤسسة وبحضور ممثلي الجهات المعنية وإزالة البسطة من الشارع العام.

وأكد مهيدات أن فرق المؤسسة  تنفذ جولات رقابية مكثفة على مدار الساعة  تستهدف منشآت بيع المواد الغذائية واللحوم والأسماك والمجمدات والألبان ومشتقاتها والمخللات والعصائر والرقابة أعمال البسطات وكافة أنشطة  المنشآت الغذائية والتجارية وبما يضمن وصول منتجات غذائية سليمة وآمنة للمواطنين. 

 

وتؤكد المؤسسة على دور المواطنين كشركاء استراتيجيين لها ولجهودها الرقابية في مسؤولية ضمان سلامة وجودة الغذاء وتدعو للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]  وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪0795632000

 




 

 


 

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