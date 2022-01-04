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إتلاف مواد منتهية الصلاحية بمعان

الثلاثاء، 04-01-2022 08:33 م

إتلاف مواد منتهية الصلاحية بمعان

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الوكيل الاخباري - ضبطت بلدية معان الكبرى اليوم الثلاثاء من خلال جولاتها الرقابية على الأسواق، طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيث قامت كوادر البلدية بإتلافها، وفقا لرئيس لجنتها خالد الحجاج.

وقال الحجاج لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قسم الرقابة الصحية التابع للبلدية ومن خلال الجولات الرقابية لأسواق معان، تمكن من ضبط كميات من اللحوم والأجبان والألبان والعصائر والمواد التموينية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وإتلافها وفق الأصول.

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