الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 10:04 ص

إجراءات لادامة عمل المخابز ومحطات المحروقات خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الى المديريات المختصة في الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وذلك لإدامة عمل قطاعي المخابز والمحروقات كالمعتاد في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.

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وأكد الشمالي ضرورة احتفاظ المخابز بكميات من الطحين تغطي احتياجاتها لمدة كافية حتى تستمر في عملها في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.


ودعت الوزارة المواطنين للتواصل على رقم الشكاوى 065661176 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في حال وجود شكاوى أو مخالفات.

 




 

 


 

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