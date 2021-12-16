الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي أن جميع المخابز في الأردن تعمل على توفير الخبز والكعك والحلويات على مدار الساعة دون انقطاع.

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وقال الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة تعمل على تزويد المخابز بالطحين والمواد الأولية لضمان استمرار عملها وعدم الانقطاع.



وأضاف أن ورود شكاوى حول عدم بيع بعض المخابز للخبز العربي الكبير يقتصر على بعض المخابز ولا يمثل نسبة كبيرة.



وأشار الحموي إلى وعي المواطنين في شراء الخبز خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في المنخفضات الجوية، موضحا أن استهلاك المواطنين أصبح يقتصر على الحاجيات اليومية وعدم المبالغة في الشراء.



وبيّن أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي لمدة 15 شهرا ويتم تزويد المخابز بالطحين يوميا.



ولفت الحموي إلى زيادة الإقبال على الكعك والحلويات بالتزامن مع بدء فصل الشتاء ولكن الشراء ضمن الحد المعقول نتيجة لوعي المواطنين العالي في التعامل مع المنخفضات وتغير عادات الشراء بعد جائحة كورونا وتأثر الأوضاع الاقتصادية.