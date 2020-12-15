الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

تحذير أمني للأردنيين

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

توضيح من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 15/12/2020

وفيات الثلاثاء 15/12/2020

تفاصيل جديدة للهزة الأرضية في العقبة

الثلاثاء، 15-12-2020 10:49 ص

مركزالأزمات يقود خلية للتعامل مع الوباء

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

كم
عينات لفحص فيروس كورونا - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أشار أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة ، أن مركز الأزمات يقود خلية للتعامل مع ملف كورونا بكل الجدية والحرص والكفاءة بالتعامل.

اضافة اعلان
 

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ، أن اللجنة تضم جهات من وزارة الصحة والمؤسسات الأمنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم اعتماد خطة اعطاء اللقاح في الأردن.

 

"وسيتم اطلاق موقع الكتروني للأردنيين وغير الأردنيين الراغبين بتلقي اللقاح، كإجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا بالمملكة ، وسيتم مراعاة العدالة والمعاملة بالمثل، وستُطور الخطة مع الوقت"، وفق الهياجنة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202014193132329193661

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

WhatsApp Image 2020-12-15 at 11.24.44 AM

'المصفاة' تؤكد أهمية اتباع إرشادات التعامل الآمن مع الأسطوانات المنزلية – فيديو

1120202914287214126105

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

12202014181848312289325

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

1220201014032283647497

توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

1220208112850104992058

تحذير أمني للأردنيين

أخبار متعلقة
122020522158297192082

توضيح من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

11202018174921699542011

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202016183531226429989

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

112020112201917104125

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

كمن

الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا

112020112201917104125

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد