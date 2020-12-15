إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

الوكيل الإخباري - أشار أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة ، أن مركز الأزمات يقود خلية للتعامل مع ملف كورونا بكل الجدية والحرص والكفاءة بالتعامل.

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وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ، أن اللجنة تضم جهات من وزارة الصحة والمؤسسات الأمنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم اعتماد خطة اعطاء اللقاح في الأردن.

"وسيتم اطلاق موقع الكتروني للأردنيين وغير الأردنيين الراغبين بتلقي اللقاح، كإجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا بالمملكة ، وسيتم مراعاة العدالة والمعاملة بالمثل، وستُطور الخطة مع الوقت"، وفق الهياجنة.

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