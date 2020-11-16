تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اعلنت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيلالإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (5861) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (3169) في محافظة العاصمة عمّان.- (769) في محافظة إربد، منها (147) في الرمثا.- (437) في محافظة الزرقاء.- (293) في محافظة البلقاء.- (281) في محافظة العقبة.- (202) في محافظة جرش.- (140) في محافظة مأدبا.- (130) في محافظة الكرك.- (123) في محافظة الطفيلة.- (114) في محافظة معان، منها (90) في البترا.- (102) في محافظة المفرق.- (101) في محافظة عجلون.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (149,539) حالة.- سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,843) حالات.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (283) حالة، فيما غادرت (244) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,141) حالة، منهم (454) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (26,475) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,210,501) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (22,1%).إجراءات أخرى:• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).