الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 16-11-2020 05:18 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5861) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3169) في محافظة العاصمة عمّان.
- (769) في محافظة إربد، منها (147) في الرمثا.
- (437) في محافظة الزرقاء.
- (293) في محافظة البلقاء.
- (281) في محافظة العقبة.
- (202) في محافظة جرش.
- (140) في محافظة مأدبا.
- (130) في محافظة الكرك.
- (123) في محافظة الطفيلة.
- (114) في محافظة معان، منها (90) في البترا.
- (102) في محافظة المفرق.
- (101) في محافظة عجلون.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (149,539) حالة.
- سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,843) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (283) حالة، فيما غادرت (244) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,141) حالة، منهم (454) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (26,475) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,210,501) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (22,1%).


إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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