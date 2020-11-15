تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (2373) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (1245) في محافظة العاصمة عمّان.- (269) في محافظة إربد، منها (27) في الرمثا.- (168) في محافظة الزرقاء.- (139) في محافظة مأدبا.- (118) في محافظة عجلون.- (115) في محافظة جرش.- (95) في محافظة الطفيلة.- (54) في محافظة البلقاء.- (49) في محافظة معان، منها (1) في البترا.- (48) في محافظة الكرك.- (47) في محافظة العقبة.- (26) في محافظة المفرق.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (143,678) حالة.- سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (243) حالة، فيما غادرت (188) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,116) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (9,583) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,184,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (24,8%).