الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 15-11-2020 04:59 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (2373) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1245) في محافظة العاصمة عمّان.
- (269) في محافظة إربد، منها (27) في الرمثا.
- (168) في محافظة الزرقاء.
- (139) في محافظة مأدبا.
- (118) في محافظة عجلون.
- (115) في محافظة جرش.
- (95) في محافظة الطفيلة.
- (54) في محافظة البلقاء.
- (49) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- (48) في محافظة الكرك.
- (47) في محافظة العقبة.
- (26) في محافظة المفرق.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (143,678) حالة.
- سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (243) حالة، فيما غادرت (188) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,116) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (9,583) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,184,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (24,8%).

 




 

 


 

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