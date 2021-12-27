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الإثنين، 27-12-2021 11:00 ص

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إن وزارة الصحة تتحقق من مخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن والبالغ عددهم 328 مصابا، وإجراء الفحص اللازم لهم لبيان إصابتهم من عدمه.اضافة اعلان


وأشار حجاوي إلى أن بروتوكول معالجة مصابي كورونا متغير كل أسبوع، سواء عالمياً أو محلياً.

وأوضح أن المعلومات المتوفرة حتى الآن حول متحور أوميكرون غير مكتملة.

وأضاف أن متحور أوميكرون أسرع انتشاراً مع متحور دلتا.

وقال حجاوي إنه من المبكر الحديث عن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، مؤكداً على أهمية تلقي الجرعة المدعمة الثالثة من اللقاح.

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