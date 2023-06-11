إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الإخباري -

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قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد ، وشملت الإحالة الأسماء التالية من رتبتي عميد وعقيد:عميد حاتم يعقوب فهدعميد غسان خالد عليعميد هزاع داوود محمدعميد قاضي عاطف خلف نزالعميد عدنان صياح عياشعميد عبدالله عوده عسكرعميد ركن قاضي بادي مسلم حمدعميد علي عبدالسلام سالمعميد حسام صايل عبدالكريمعميد محمود حسين عليعميد محمد عبدالرحيم محمدعميد محمد عقاب عليعميد ركن بكر عوده عليعميد مؤيد ياسين مصطفىعميد سهم احمد عطاعقيد ركن احمد علي سوديعقيد بسام محمود رجاعقيد نضال عبد الله حسنعقيد سامر علي عوضعقيد ايمن عبد الرحمن هليلعقيد عمر محمد محمودعقيد حسن عواد محمدعقيد محمد علي منصورعقيد اشرف احمد هلالعقيد خالد سليمان محمدعقيد علاء الدين محمد عبد الفتاحعقيد مصطفى فهد مصطفىعقيد فالح اسماعيل خليفعقيد ركن عماد احمد مجليعقيد جهاد محمد فلاحعقيد ركن محمد حسن محمدعقيد مامون محمد عبد الرحمن