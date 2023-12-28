إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر المجلـس القضائي الموافقة على إحالـة السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى التقاعد وذلك اعتباراً من تاريـخ (1/1/2024):
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ عامر محمد جـبر العتوم
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ احمد محمود محمد أبو قمر
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اسحق داود اسحق ابو عـوض
قاضي محكمة استئناف معان السيد/ خالد حمد فرحان الرياحنه
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ منال واصف عبد الغـني شموط
مدعي عام معان القاضي السيد/ محمد ابراهيم محمد الطلافيح
قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ فايد خليفه ابراهيم الدهيسات
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ جمال مزعل عياد الهويمل
قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحات
قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ عزام فلاح محمد المعايطه
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ شاكر محمد خالد بـني عيسى
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