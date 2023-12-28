إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر المجلـس القضائي الموافقة على إحالـة السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى التقاعد وذلك اعتباراً من تاريـخ (1/1/2024):



قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ عامر محمد جـبر العتوم



قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ احمد محمود محمد أبو قمر



قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن



قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اسحق داود اسحق ابو عـوض



قاضي محكمة استئناف معان السيد/ خالد حمد فرحان الرياحنه



قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ منال واصف عبد الغـني شموط



مدعي عام معان القاضي السيد/ محمد ابراهيم محمد الطلافيح



قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ فايد خليفه ابراهيم الدهيسات



قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ جمال مزعل عياد الهويمل



قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحات



قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ عزام فلاح محمد المعايطه



قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ شاكر محمد خالد بـني عيسى

اضافة اعلان