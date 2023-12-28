الخميس 28-12-2023
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الخميس، 28-12-2023 06:18 م

إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

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الوكيل الاخباري - قرر المجلـس القضائي الموافقة على إحالـة السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى التقاعد وذلك اعتباراً من تاريـخ (1/1/2024):

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ عامر محمد جـبر العتوم

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ احمد محمود محمد أبو قمر

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اسحق داود اسحق ابو عـوض

قاضي محكمة استئناف معان السيد/ خالد حمد فرحان الرياحنه

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ منال واصف عبد الغـني شموط

مدعي عام معان القاضي السيد/ محمد ابراهيم محمد الطلافيح

قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ فايد خليفه ابراهيم الدهيسات

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ جمال مزعل عياد الهويمل

قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحات

قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ عزام فلاح محمد المعايطه

قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ شاكر محمد خالد بـني عيسى

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