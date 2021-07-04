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الأحد، 04-07-2021 03:11 م

إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة من سورية

سيارة محملة بالمخدرات ضبطها حرس الحدود- (من المصدر)


الوكيل الإخباري -  صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري أحبطت، الأحد، عمليات متزامنة على واجهات عدة ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الاشخاص وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.اضافة اعلان


وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 




 

 


 

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