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إحباط محاولة احتيال بقيمة 10 مليون دينار

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وردت معلومات للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام عدد من الاشخاص بعرض قطعة ارض في العاصمة للبيع بقيمة اقل بكثير من قيمتها الحقيقية وتولت شعبة المعلومات والتحقيق الخاص متابعة التحقيق فيما ورد من معلومات .
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واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات في القضية مكنت المحققين من تحديد هوية اربعة اشخاص قاموا بتزوير وكالة خاصة لبيع تلك الارض وعرضها للبيع بموجب تلك الوكالة المزورة وأُلقي القبض عليهم جميعاً وضُبطت بحوزتهم وكالة البيع المزورة.

 




 

 


 

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