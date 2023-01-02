إخلاء أسرة من منزلها في لواء الأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري- أخلت لجان السلامة العامة في متصرفية لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الاثنين، أسرة مكونة من 5 أفراد من منزلها الواقع في بلدة الصافي، وذلك إثر حادثة وفاة طفلة رضيعة يوم أمس؛ نتيجة سقوط أجزاء أسمنتية (قصارة) عليها أدت إلى وفاتها.

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وقال متصرف اللواء، عاطف البطوش، إن الإخلاء الاحترازي جاء للحفاظ على صحة أفراد الأسرة، مؤكدا أن لجنة السلامة العامة والمشكّلة من جميع الجهات ذات العلاقة في اللواء هي في انعقاد دائم لمتابعة أي ملاحظة أو معلومة ترد إليها من أي جهة كانت تماشيا مع توجيهات وزير الداخلية الدائمة بعدم التهاون في التعامل مع أي ملاحظة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات المناسبة وصولا إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين.



من جهته، أكد مدير التنمية الاجتماعية في لواء الأغوار الجنوبية، جمعة الحشوش، استمرارية المديرية في عمل مسح للبيوت المتهالكة في اللواء من خلال تشكيل فرق في المديرية تعمل بالتشاركية مع أفراد المجتمع المحلي في مختلف أنحاء اللواء لتحديد بؤر المساكن المتهالكة، داعيا المواطنين الذين يقطنون في مثل هذه البيوت إلى مراجعة المديرية لعمل دراسات قانونية لها وإرسالها إلى الوزارة.



وأشار إلى أنه تم عمل دراسة كاملة لوالد الطفلة المتوفية الذي كان يسكن في خيمة من القش قبل عامين، ومن ثم انتقل للسكن في منزل جديد مجانا، ويتقاضى راتبا شهريا من المعونة الوطنية 108 دنانير نتيجة أوضاعه المعيشية الصعبة، لافتا إلى أن المنزل الذي سقطت بعض إجزائه على الطفلة هو منزل والد زوجته والتي كانت العائلة في زيارة لهم أثناء الحادثة.



وقال مالك المنزل سليمان الشعار إنه أجرى صيانة لبعض أجزاء المنزل قبل عامين على نفقة جمعية المركز الإسلامي الواقعة في بلدة الصافي وبقيت الأجزاء الأخرى منه دون صيانة بسبب عدم مقدرته المادية، مناشدا الجهات المعنية للعمل على مساعدة والد الطفلة في تأمين مسكن له فهو يعاني من بعض الأمراض المزمنة بالإضافة إلى صعوبة في الحركة في بعض أطرافه.