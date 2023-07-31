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الإثنين، 31-07-2023 08:43 ص

إدارة السير توضح سبب الأزمة الخانقة على شارع الجامعة

شرطي سير


الوكيل الاخباري - قالت غرفة عمليات إدارة السير المركزية إن الازدحام المروري على شارع الجامعة بسبب وقوع حادث تدهور لمركبة اصطدمت بعامود كهرباء.

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وأضافت لاذاعة الأمن العام الاثنين أن الحادث وقع في منطقة شارع الجامعة الاردنية باتجاه اشارة الدوريات الخارجية شمال العاصمة عمان صباح اليوم .


ونوهت أن الكوادر المختصة تواجدت في موقع الحادث الذي أدى الى ازدحام مروري تزامنا مع حركة بدء الدوام الصباحي، والعمل جار على رفع الأثر المروري وتسيير حركة المركبات.


وأشارت الى أن الحادث اقتصر على الأضرار المادية فقط دون أي إصابات تذكر.


 




 

 


 

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