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الثلاثاء، 30-04-2024 10:03 ص

استشهاد عامل فلسطيني بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه

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الوكيل الإخباري- استشهد عامل فلسطيني بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد العامل حسن ربحي منسية، وذلك بعد مطاردة مركبته من قبل قوات الاحتلال خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وإلقائه من على سطح البناية التي كان فيها، مما تسبب بارتقائه شهيدا.


وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





 




 

 


 

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