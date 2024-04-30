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الثلاثاء، 30-04-2024 10:09 ص

"العدل الدولية" تصدر قرارها اليوم في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة

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الوكيل الإخباري- من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قرارها، اليوم الثلاثاء، في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة لقصف غزة.

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وكانت نيكاراغوا "الدولة الواقعة في أميركا الوسطى"، قد طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات طارئة، حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.


وقد انتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، معتبرة أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".


كما طلبت نيكاراغوا 5 إجراءات مؤقتة، أبرزها أن "تعلق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".


وفا


 




 

 


 

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