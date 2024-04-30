الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

البلقاء التطبيقية تعلن عن مواعيد الامتحانات "الغير مكتمل"

فيديو - أمطار كثيفة وتعليق للدراسة في بعض مناطق السعودية

صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات: العفو العام سيسرع من إجراءات تقاضي التعويض للمتضررين

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي اليوم في عمّان

بيان صادر عن حزب الله فجر اليوم : هاجمنا هدفين اسرائيليين

اعتقال مئات الطلاب في 16 ولاية.. آخر تطورات الحراك الطلابي في أمريكا

أبو علي: الضريبة تبدأ اعتبارا من اليوم بصرف الرديات الضريبية التي لا تتجاوز 200 دينار

534 طن من الخضار يرد السوق المركزي في اربد

تونس .. خفر السواحل ينتشل 9 جثث قبالة ساحل المهدية

صحة النواب تناقش تعليمات وقرارات لجنة تسفير الوافدين

الثلاثاء، 30-04-2024 09:02 ص

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي اليوم في عمّان

WhatsApp Image 2024-04-30 at 9.03.30 AM


الوكيل الإخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، وزير الخارجية أنتوني بلينكن في العاصمة عمّان.

اضافة اعلان


وتأتي زيارة بلينكن وهي السابعة للمنطقة في إطار جهود التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومخاطر الهجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.


كما سيتم مناقشة آليات رفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12325_1

البلقاء التطبيقية تعلن عن مواعيد الامتحانات "الغير مكتمل"

1714454281915

534 طن من الخضار يرد السوق المركزي في اربد

ك

هام للأردنيين الباحثين عن فرص عمل بالكويت

أمانة عما جديد

أمانة عمان تنذر 30 موظفا بالفصل - اسماء

عمل2

وظائف حكومية ومدعوون للاختبار التنافسي

77777777777

شرطة البادية تنقذ عائلة علقت مركبتهم في إحدى المناطق الصحراوية

أخبار متعلقة
1714389934439

الخصاونة: موقفنا ثابت تجاه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

662e03fba2921

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

662e17e576716

الأردن والنرويج يؤكدان أنه لا بديل عن "أونروا" في مواجهة الكارثة الإنسانية

1000464501

وزير الخارجية يلتقي مسؤولا في المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي

3202323142436884011759

الصفدي يتحدث عن إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

434398015_803703658458008_6592275867134275185_n

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد