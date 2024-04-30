وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي اليوم في عمّان

الوكيل الإخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، وزير الخارجية أنتوني بلينكن في العاصمة عمّان.

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وتأتي زيارة بلينكن وهي السابعة للمنطقة في إطار جهود التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومخاطر الهجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.



كما سيتم مناقشة آليات رفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.