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الثلاثاء، 30-04-2024 08:45 ص

اعتقال مئات الطلاب في 16 ولاية.. آخر تطورات الحراك الطلابي في أمريكا

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الوكيل الإخباري - استمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الذي يتعرض له غزة، بالرغم من الاعتقالات الواسعة والقمع الذي يواجهونه.

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حيث تم اعتقال مئات الطلاب المتظاهرين تأييدًا لغزة في أكثر من 20 حرمًا جامعيًا في 16 ولاية أمريكية على الأقل منذ 18 أبريل/نيسان الجاري. وفقًا لما افادت به شبكة "سي ان ان" 


تشهد جامعة كولومبيا الأمريكية اعتصامًا طلابيًا واحتجاجات متصاعدة من قبل طلابها ومناصريهم، يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والأهم بالنسبة لهم سحب استثمارات الجامعة من الشركات التي تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي، حسب تعبيرهم.


وذكرت مصادر اليوم الثلاثاء أن مجموعة من الطلاب سيطروا على مبنيين في جامعة كولومبيا وأغلقوهما.


أحد منظمي عملية السيطرة على المباني - رفض الكشف عن اسمه - أفاد في حديثه للجزيرة نت أن هذه الخطوة جاءت ردًا على تصرفات جامعة كولومبيا التعسفية تجاه المظاهرات السلمية المناصرة للقضية الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، وقطعها مسار المفاوضات مع فريق التفاوض من الطلاب.


و أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية أنها بدأت في فصل طلاب من بين المتظاهرين تضامنًا مع قطاع غزة، كجزء من جهودها "لضمان سلامة الحرم الجامعي".


من جهتها ، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن جامعة كاليفورنيا دعت السلطات لمساعدة الشرطة الجامعية في احتواء الاحتجاجات الطلابية المستمرة تأييدًا لغزة واستنكارًا للحرب الإسرائيلية على القطاع.

 

في فلوريدا، رصدت مشاهد نشرتها منصات داعمة للقضية الفلسطينية ونشطاء مداهمة الشرطة الأمريكية لمخيم أقامه طلاب جامعة جنوب فلوريدا واعتقالهم بعنف في غضون ساعات من إنشائه.


حيث أقام الطلاب المخيم للاحتجاج على الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال الحرب التي تقودها تجاه غزة.


من جانبها ، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الشرطة فضت بالقوة اعتصامًا طلابيًا في جامعة فرجينيا كومنولث يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

 

ووثقت مشاهد نشرها صحفي أميركي انضمام أعداد كبيرة من الطلبة لمخيم التضامن مع غزة المقام في حرم جامعة ييل الأميركية في اليوم الثاني من إعادة إنشائه بعد فضه من قبل أجهزة الشرطة.


ورفع الطلبة المشاركون شعارات داعمة لغزة، كما رددوا "لن نتحرك"، تزامنًا مع طلب إدارة الجامعة إخلاء المخيم وفض الاعتصام الساعة التاسعة.





 



 




 

 


 

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