"إدارة قدرة 2" تتفقد مشاريع في مناطق بلدية السرحان

الوكيل الإخباري - تفقدت إدارة مشروع قدرة 2 لتعزيز صمود اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة المشاريع التي تنفذها بلدية السرحان في عدد من مناطقها.

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وقال رئيس بلدية السرحان، علي عفن السرحان، إنه جرى خلال الزيارة عرض وتقييم مشاريع قدرة 2 المنفذة في بلدية السرحان والاطلاع على مراحل التنفيذ، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من مشروع سور وغرفة حارس لهنجر رباع السرحان والانتهاء من تنفيذ ملاعب خماسية في بلدة منشية الكعيبر وبلدة المطلة وهي جاهزة للافتتاح وطرحها للاستثمار إضافة إلى تسليم البلدية كابسة نفايات.



وأضاف أنه جرى تفقد الهنجر الصناعي الرابع الذي يعد المخرج الأخير من منحة مشروع قدرة 2، مبينا أن نسبة الإنجاز فيه بلغت أكثر من 70 بالمئة وسيتم تسليم المشروع قبل الموعد النهائي للمنحه في نهاية شهر آب المقبل.



وقدم السرحان عرضا تفصيليا للمنحة منذ بدايتها ولغاية المراحل النهائية للمشاريع، إضافة إلى تفصيلات الموازنة، معربا عن الشكر والتقدير للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية على جهودهم ودعمهم للبلديات الأكثر تأثرا باللجوء السوري.