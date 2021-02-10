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الأربعاء، 10-02-2021 03:36 م

إدانة اردنية لهجوم حوثي استهدف مطار ابها السعودي

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام مليشيات الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية والذي أدى إلى إصابة طائرة مدنية واشتعالها.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.


كما أكد على موقف المملكة الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة والوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.


 




 

 


 

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